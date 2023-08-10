針對藍營屏東議長、市議員為郭台銘站台，國民黨主席朱立倫(右)說，若分裂支持者不樂見。(呂筱蟬攝)

鴻海創辦人郭台銘9日在屏東造勢，傳出屏東縣議長周典論及其女國民黨中常委周孟蓉幫忙動員，甚至周典論在台上助講，還有多位藍營議員也現身站台。對此國民黨主席朱立倫今天說，所有的黨籍同志唯一就是團結支持提名徵召總統參選人的新北市長侯友宜，若造成分裂是所有支持者不樂見，這是大家共同決心。

對於藍營議長、民代為郭站台，是否違反國民黨黨紀，朱立倫稱他要再一次強調，所有的黨籍同志唯一就是團結支持國民黨提名徵召的同志，總統就是唯一支持侯友宜，其他的只要是能夠團結各界的力量，共同來支持侯友宜或是共同團結為勝選，我們都歡迎，但是任何傷害提名同志造成分裂，是所有同志或是藍營支持者絕對反對、絕對不願意樂見的，這是大家共同的決心也是共同的標準。

至於有藍營議員稱誰比較有關公精神，朱立倫回應，大家都是關公的子弟，都要秉持誠信為一切基礎，一切為大我，「小我小一點，大我大一點」，大家都為大局的話，相信都能夠團結勝選，一定能夠成功，為台灣、為中華民國來努力打拚。