印尼是世界上第3大民主國家，每5年舉行一次全國選舉，印尼下一次大選定於2024年2月14日舉行。印尼上議院議長班邦（Bambang Soesatyo）周三（16日）指出，印尼必須討論，發生天災人禍時，如何推遲選舉。

據《路透》報導，在印尼，推遲全國選舉一直是個棘手課題。有關印尼政府將推遲選舉的傳聞不斷，稱此舉是為了讓印尼總統佐科威在第2個任期結束後繼續掌權。佐科威多次否認他想留任更長時間。

目前印尼沒有推遲選舉框架，一些政界人士呼籲修改憲法，以允許推遲選舉。

8月17日是印尼獨立日，印尼上議院議長班邦在獨立日前夕的年度談話中說，「如果發生重大自然災害、戰爭、叛亂或流行病等突然事件，我們如何舉行選舉？這是我們需要共同思考和討論的重要問題。」班邦並沒有提出任何允許推遲選舉的修改憲法議案。印尼議會說，議會上周已擬定此類改革計劃。