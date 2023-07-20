許發現耳機沒有防盜設備一再下手。（警方提供）

無業許姓男子在蘋果專賣店連偷12次藍芽耳機。（警方提供）

連偷蘋果專賣店耳機12次 北市警逮無業男

無業32歲許姓男子缺錢花用，經觀察後發現位在北市101跟大遠百的蘋果專賣店，藍芽耳機的「防護很差」，利用周末人多時潛入，陸續偷取耳機後離開，前後多達12次，讓專賣店受不了報案，北市刑大經連月追查，日前在許重施故技時將他當場逮捕，全案依竊盜罪送辦。

北市刑大偵一隊、肅竊組獲報，北市2家蘋果專賣店4月起，陸續發生12次手機失竊案件，全部都是藍芽耳機，警方發現店內的高價手機都有防盜設施，但耳機卻是直接放在展示架上，研判犯嫌鎖定該產品漏洞才大肆行竊。

警方經循線追查，鎖定1名許姓男子，發現他每次都是戴口罩、眼鏡進店，得手後還會到廁所換衣服以躲避查緝，警方認為他還會持續犯案，專案人員因此在專賣店附近埋伏，15日發現許果然再次進店，並在偷走2副耳機後準備順去，當場將他攔下逮捕。

許男辯稱因失業缺錢，經觀察後發現耳機沒有防盜措施，所以才陸續犯案，得手後原價5000多元的耳機，他以市價8折在網上變賣，但供詞避重就輕，只說自己偷了2、3次而已，但警方根據店內監視器，發現他至少得手12次，警訊後除依竊盜罪送辦，另擴大追查許涉及的其他案件。