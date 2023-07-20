這家已成立兩年的科技新創公司，新蓋的廠房約7公頃多，可提供至少1000個就業機會。Silicon Box是由美國晶片製造商 Marvell的創始人周秀文（Sehat Sutardja）博士，與妻子戴偉立（Weili Dai）與現任首席執行長BJ Han所創建。

Silicon Box專注於小晶片產品上，所謂的小晶片，是藉由同質與異質相互整合的方式，將多顆有著不同功能的處理器、記憶體、光學元件、感測元件等，全部堆疊在一顆小小的晶片上。同時，透過高端封裝技術，小晶片也能提升人工智慧AI的運算功效。

全球涉及小晶片相關技術與產品的大廠不少，包括美國的英特爾、超微、蘋果、微軟以及谷歌等，台灣的台積電以及日月光等，韓國的三星電子等，還有中國大陸的海思、寒武紀科技、江蘇長電與通富微電等。