美國對中國製造藥品的需求正在激增，去年美國醫藥品整體來自中國的進口額相比上年增至8倍；同時在未經批准的狀態下，緊急進口抗癌等藥物的案例接連出現。美國國會擔心被中國抓住經濟安全方面的弱點，開始研究對策。

日經新聞報導，美國來自中國藥品的進口額2022年達到69.5億美元，比上年的8.2億美元大幅增加。今年增長趨勢也未停止，僅1至5月就達到2021年的2倍以上。

報導指出，2022年中國佔美國藥品進口額的比例達到9.6％，相比2021年以前的1％左右增加至約10倍。

在美國，抗癌藥物的需求量增加，導致藥品供不應求，免疫抑制劑、循環系統治療藥也亟需增加。由於醫藥大國印度的製藥工廠出現品質問題，加劇供應不足。中國製造的藥品出現猛增，填補這一需求。

華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）地緣經濟中心副主任葛蘭姆（Niels Graham ）表示，中國政府推進尖端醫藥品製造的強化，馬上就可以使用的優質藥品開始流向全世界。

有觀點認為，對中國製造藥品的需求將持續下去。華盛頓一位貿易相關的律師表示，了解物美價廉的中國醫藥產品優勢的醫療專業人士，可能會繼續使用。

報導說，在事關國民生命的醫療領域，依賴中國似乎將成為安全風險。抱有危機感的美國總統拜登於去年9月簽發增強美國國內產能的總統令，但該措施對企業不具有強制性，因此收效甚微。

美國國會將採取行動，讓政府行動起來。民主黨議員6月22日提出一項下調同盟國藥品進口關稅的法案，將讓日歐產品更容易在價格上對抗中國產品。