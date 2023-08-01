據美國之音報導，美國白宮和國務院主管中國和亞太事務的高級官員與中國外交部主管北美事務的官員舉行了雙邊會談，討論了中國在烏克蘭戰爭中的角色和台灣海峽等問題。這也是近期中國外長異動之後，雙方外交資深官員首次互動，也是近期內中國資深外交官員首次訪問美國國務院，會晤時間持續了一整天。美方準備向中國新任外長王毅發出訪美邀請。

報導稱，美國國務院美東時間7月31日深夜發表的一份聲明說，主管東亞和太平洋事務的助理國務卿康達(Daniel Kritenbrink)和白宮國家安全委員會主管中國和台灣事務的高級主任貝莎蘭(Sarah Beran)，當天在華盛頓與中國外交部北美司司長楊濤舉行了會談。

聲明說，這是「保持溝通管道暢通、負責任地管控雙邊關係」的持續努力的一部分，並用「坦率、實質性和富有成效」描述了這次的雙邊會談。

報導稱，今年6月5日，康達、貝莎蘭在北京會見了楊濤以及中國外交部常務副部長馬朝旭。那次會談促成了美國國務卿布林肯在6月下旬首次訪問中國，以及今年7月美國財政部長葉倫和總統氣候問題特使凱瑞(John Kerry)先後訪華。

據信，美國商務部長雷蒙多也在準備本月下旬訪問中國，行程可能與拜登政府即將宣佈對華投資限制舉措有關。

美國國務卿布林肯多次表示，美國必須找到一種在激烈競爭中與中國「和平共處」的方法，美國和中國都有義務負責任地管控兩國關係，而直接接觸是確保分歧不會演變成衝突的最佳途徑。

布林肯在訪華期間曾邀請時任中國外交部長秦剛訪問美國。中國當局在秦剛從公眾視野中消失數周後上個月宣佈將他解職，並重新任命他的前任王毅擔任外交部長。美國國務院發言人米勒7月31日說，預計會在適當時候正式向王毅發出訪美邀請。