書法是中華民族的國粹，在這悠久的語言文字長河中，造就了風格迥異、品學兼優的書法家，學習書法可以修身養性、陶冶情操、培養內涵；有鑑於此，中國時報與書法家張炳煌教授、新北市議員蔡健棠共同舉辦「書法研習營」，今(7)日早上在中港國小舉行開幕儀式，期盼將書法技藝之美重新深根於校園。

這次的書法研習活動今日起至11日為期5天，共有30位3至6年級學童參加，課程特別請到張炳煌來指導，張炳煌在1981年開始在電視台聯播主講「中國書法」及擔任「每日一字」標準國字書法示範近20餘年。

中國時報創意行銷中心副總監王勝修表示，這次營隊規劃有訓練手部穩定、活化大腦、紓壓放鬆、加強細部協調度、為生活增添風雅情趣、「靜心」也「淨心」等，書法研習營結合e筆，讓學童更容易學習。

他說，本次的書法研習課程，學員們以勤奮好學的精神，更可學習做人的準則，因此，孩子在學書法的過程中，也可學習到做人的相關道理。

張炳煌表示，AI時代來臨，發展e化書法技術，攜手淡江大學資工學系，完成一套「數位e筆」系統，不只能直接錄製揮毫過程，再模擬重製，就連不會寫書法的人，也可以藉著系統和觸控筆，寫出一手好字，完成書法作品。

蔡健棠說，為傳承書法文化藝術推廣，張炳煌教授致力於書法文化藝術推廣，對於台灣書法在國際的傳揚，貢獻卓著非凡；感謝張炳煌教授團隊規畫本次課程，透過書法研習營活動讓新北市的學童體驗到古典詩韻與筆墨意趣相融，展現書法千變萬化的藝術之美。