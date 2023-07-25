亞洲青年木雕藝術研習營。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

亞洲青年木雕藝術研習營歷經疫情期間，連續3年以「藝勤」（疫情）、「勉藝」（免疫）、「藝苗」（疫苗）作為主題，今年研習營計畫主持人楊北辰教授特別以「厚藝」（後疫）作為主題。苗栗縣長鍾東錦25日到場關心學員學習情況，感謝指導老師的用心與貢獻，期待透過研習營，全體學員對木雕藝術的研習能厚積薄發，鑽研精進。

亞洲青年木雕藝術研習營前身為「三義木雕藝術薪傳營」，自民國95年起舉辦，培育無數優秀人才，今年延續過去規畫「當代具象木雕創作營」與「傳統木雕技藝薪傳營」兩類組及兩梯次辦理，除吸引各大學古蹟修護、或美術相關科系，以及對木雕有興趣的青年學子，今年更恢復接受境外人士的報名參加，有來自澳門以及馬來西亞的學員，為24位學員安排緊密紮實的木雕技藝課程。

25日苗栗縣長鍾東錦、文化觀光局長林彥甫、三義鄉長呂明忠、議員羅貴星、地方代表以及木雕協會等人到場關心學員學習情況，縣長與局長手持雕刻槌在木板上釘下鐵釘，象徵縣府團隊作為木雕產業傳承的最堅強後盾，接者由計畫主持人楊北辰、羅又睿各帶領一位學員將麻繩依照鐵釘排序纏繞成無限的符號，象徵木雕產業的永續傳承，合力完成「薪傳」儀式。

接著眾人來到一樓研習營基地關心學員學習成果，縣長對各學員的創作過程與理念稱讚不已，期待透過所有老師的無私奉獻與用心指導學員，融合學院美學涵養與產業木雕技藝，完全落實木雕薪傳教育，創造木雕藝術的新世代，讓木雕藝術持續發展。

縣長鍾東錦表示，木雕在三義除了是行業以外更是門藝術，而亞洲青年木雕藝術研習營在歷任縣長支持與努力下，持續辦理且培育出無數木雕師，希望學員們在學習過程中收穫滿滿，結訓時能看見他們的豐碩成果，期待未來三義木雕不僅在台灣廣為人知，更希望能在華人圈獨占鰲頭。

縣府文觀局長林彥甫表示，亞洲青年木雕研習營可以說是在台灣或者是華人圈木雕藝術人才非常重要的循環養成系統，今年迎來第16屆，分為當代具象木雕創作營與傳統木雕技藝薪傳營，即日起至8月11日，學員藉由實務的培訓，將來能成為重要的薪傳種子。

文觀局指出，本屆「傳統木雕技藝薪傳營」以「傳統木雕班」與「鑿花進階班」區隔不同難度邀請現職華梵大學羅又睿老師初任計畫主持人，並聘請三義資深木雕名家陳德隆、南投木雕大師石振雄、新竹獲文化部登錄文化資產鑿花技術保存工作者蔡楊吉老師等三位老師擔綱教學。

當代具象木雕創作營，則區分為初階的「具象基礎班」及進階的「寫實研修班」，由台灣藝術大學楊北辰教授主持計劃，邀請到三義資深木雕名家張信裕及台灣新銳木雕藝術家江孟禧、吳耀庭等3位老師擔任教學。

其中，31歲的吳耀庭為教師團隊中年紀最輕，更是曾連續參加兩屆的木雕藝術研習營學員，如今以老師身分回到薪傳營，實踐薪傳營最大的宗旨，讓木雕藝術持續發展。