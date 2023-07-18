苗栗縣政府18日舉行縣務會議，縣長鍾東錦、列席鄉鎮市長繼續關注廢棄閒置廠房管理問題，工商發展處盤點截至6月底歇業、廢止登記後未再辦理工廠登記共有49家，縣長認為地主不能只有坐享收取租金利益，裁示工商、環保等單位嚴格要求地主善盡管理義務，希望能擴大工業用地、滿足招商引資的用地需求。

縣長鍾東錦說，他近期下鄉行程時，看到不少廢棄工廠，建築物老舊、毀損，與周邊景觀格格不入，不但影響市容景觀和觀光休閒產業的推廣，也可能遭人堆置廢棄物或非法利用，成為另一個環保毒窟及治安死角。

他認為如果被出租給不肖業者堆置廢棄物，時間一久可能變得更複雜麻煩，因此指示工商處盤點列管全縣老舊的廢棄廠房，勸導業主拆除改善，必要時尋求法規支持代為拆除、再代位求償拆除費用。

未來縣府財政狀況改善後，另可研擬適當的獎勵辦法，鼓勵業主出租或出售這些廠房，適當整修妥善運用，或逕行拆除作為其他用途。

今天縣務會議中，工商處提報「苗栗縣閒置廢棄廠房妨礙景觀及有效運用計劃」，希望透過縣府有效管理，間接促成土地和建築物利用，擴大招商廠地需求媒介，查核整治的對象，以高速公路到重要觀光景點的閒置廢棄廠房為主，也盤點近2年曾經辦理工廠登記、但歇業至今共49家業者，工商處已發函給廠址的建物所有權人，要求不得自行或出租他人存放堆置廢棄或易燃物品。

列席的鄉鎮市長也高度關切廢棄廠房管理問題，環保局長陳華盛指不少廠房因行為人放任不管，官方面臨無法有效介入的難題。

鍾東錦認為，縱使承租的業者放任廢棄廠房不管，縣府應該針對地主加大管理力道，「地主不能只收租金，卻不善盡管理義務！」，裁示鎖定地主配合整頓廠房工作，盤點工業區週遭土地是否可以鬆綁、擴大取得工業用地，滿足廠商投資的用地需求，更希望鄉鎮市公所配合加強宣導廠房業者整頓環境。

針對近來外縣市發生瓦斯氣爆、天坑等災害事件，工商處認為道路「天坑」原因眾多，建議依據災害防救相關作業規範，未來縣內若發生道路塌陷或天坑災害，縣長裁示由消防局為通報主責窗口，如涉及工務，農業、水利、工商和警察等單位，由相關權責單位專責處理，防範災害擴大，確保鄉親生命財產安全。

另外，三義鄉長呂明忠提案，建議在舊台13線伯公坑南下車道、火炎山登山口附近增加固定式測速照相桿。呂鄉長說，該路段適逢下坡危險路段，尤其大型車直衝屢屢險象環生，在苗140線交會口時常發生死傷事故，先前內政部營建署補助經費給鄉公所建置設施，但警察局認為距離約2公里已有固定和機動式等2處測速照相，再增設會降低速限、恐引發民怨而拒絕。縣長裁示為確保交通安全，同意鄉公所提案，速限問題再另案討論。