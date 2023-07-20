林彥伶經營民宿「東里家風」，她長期收容、關懷更生人，無私為社會奉獻。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣長鍾東錦不諱言曾是「更生人」的人生經歷，深刻體會到更生人重返社會面臨到重重困境，上任後積極結合更生保護會等單位，合作輔導催生了「苗栗縣更生陽光人本關懷協會」，有效推動更生人保護扶助政策。該協會20日在苑裡鎮舉行成立大會，鍾東錦呼籲社會大眾可以抱持更開放、更包容的心態，接納並給予更生人一個重生的機會。

苗栗縣更生陽光人本關懷協會理事長陳志光說，鍾縣長關懷更生人的生活扶助和就業輔導等工作，結合更生保護會苗栗分會、苗栗縣榮譽觀護人協進會、苗栗縣司法志工協會等單位，合作輔導催生苗栗縣更生陽光人本關懷協會，讓人感佩。

協會總幹事林彥伶經營民宿「東里家風」，她長期收容、關懷更生人，今天成立大會更生保護會苗栗分會主委林文琇、榮譽觀護人全國理事長邱建民等人到場祝賀，縣長鍾東錦在社會處長楊文志、勞青處長王浩中和民政處長巫恒昭等人陪同下出席，也頒發縣政顧問證書給邱建民，縣議員余文忠、張顧礫、陳品安、翁杰、羅貴星和苑裡鎮長劉育育等也前往致意。

林文琇盛讚林彥伶無私奉獻照顧更生人、街友送餐等關懷弱勢工作，其目前更是全國收容最多更生人的單位，收容高達87位更生人，替社會解決很多問題，盼望各界踴躍採購更生人的農特產品。

林彥伶表示，苗栗縣1年有近1千位更生人重返社會，東里家風提供「中途之家」功能，協助更生人站穩腳步，找到想要走的路再出發；協會目前收容87名更生人，在通霄、苑裡和卓蘭等地承租16公頃農田和果園，種植火龍果、無花果、西瓜等農作物，在農地附近租屋安置更生人家庭，20多名單身更生人則跟她同住。

縣長鍾東錦表示，他曾是更生人，深刻體會「同學們」重返社會的心境和困境，雖然人難免犯錯，但只要能認錯、就應獲得改過自新的機會，他相信人生處處有溫情，一定要勇敢的逆光前行。

他說，去年底他能當選苗栗縣長，就是來自苗栗鄉親用相信的力量、用原諒的眼光，才讓他有機會當選，他用感恩的心施政，不辜負大家的期望。東里家風帶領更生人開墾農地、栽種無毒有機農產品，未來如果遇到行銷問題，縣府會全力協助，持續關懷更生人。

鍾東錦指出，政府部門會即時提供更生人就業、經濟等相關扶助方案，但更重要的是，社會大眾可以抱持更開放、更包容的心態，為更生人點一盞明燈，接納並給予更生人一個重生的機會，才能讓社會更祥和美好。

為有效推動更生人保護扶助政策，縣府針對更生人保護輔導服務，社會處提供更生人生活急難物資需求、勞工及青年發展處辦理年度更生人就業轉銜及促進宣導活動，而有關更生人保護輔導工作，更是結合台灣更生保護會苗栗分會提供輔導就業、技能鑑定、輔導就學、資助旅費膳費、資助醫藥費用、協助申報戶口及創業貸款等多元化的服務。

另外，今天成立大會邀請更生人代表江永森，現為驀黎藝術文創負責人，過去因強盜案判刑20年服刑14年假釋出獄，最終在澎湖監獄接觸國畫藝術，也因為宗教信仰，喜愛繪畫佛像，服刑期間參與各項書畫比賽。江永林分享出監在南庄鄉成立了一間藝術文創工坊，鼓勵更生人勇敢邁出第一步，開創全新人生。