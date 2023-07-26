苗栗縣長鍾東錦上台後特別重視各地失智長輩離家走私問題，縣警局長莊勝雄鼓勵基層同仁在執勤時，多加注意有失智長輩走失，主動援助長輩各種需求，26日在縣警局月會上，鍾東錦特別頒獎表揚協助失智長輩回家的員警。另苗栗及竹南等分局都因查獲毒品、詐欺案件等獲得鍾東錦頒發獎金表揚，期許全體員警再接再厲，為民服務。
苗栗縣65歲以上人口已超過18％，已屬老齡化縣市，苗栗縣長鍾東錦在競選時就對縣內高齡長者照護工作提出政見，並在當選後逐一兌現政見，因此，對於各社區長輩照護工作，尤其是失智長輩走失等情況發生時，員警在獲報後應以主動積極態度協助尋回安全送返家門，縣警局長莊勝雄也要求全體基層官警加強長輩服務工作。
為了表示鼓勵基層官警重視服務長輩，26日鍾東錦在縣警局頒獎表揚各所績優員警中，就有多達9名員警因協助失智等長輩回家，鍾東錦特別感謝為長輩服務的員警，主動積極協助長輩們返家，防止憾事發生，讓苗栗縣成為友善長者的縣市。
鍾東錦並頒發獎金鼓勵苗栗警分局偵查隊、竹南警分局偵查隊、中港海口所及新港所等單位，分別破獲毒品案及網路詐欺案，期勉員警繼續積極查緝毒品、打擊詐騙等案，尤其是目前正值暑假期間，縣警局正積極執行青春專案，預防青少年涉入毒品詐欺車手等犯罪，提供苗栗縣青年學子良好的成長空間。
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