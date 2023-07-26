苗栗縣長鍾東錦頒獎表揚破獲毒品案件有功的苗栗警分局偵查隊長彭明硯。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦頒獎表揚破獲毒品案件有功的竹南警分局偵查隊長林穎達。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦26日參加縣警局月會期望基層官警能多注意協助社區長輩。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦頒獎表揚破獲毒品等案件有功官警。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦上台後特別重視各地失智長輩離家走私問題，縣警局長莊勝雄鼓勵基層同仁在執勤時，多加注意有失智長輩走失，主動援助長輩各種需求，26日在縣警局月會上，鍾東錦特別頒獎表揚協助失智長輩回家的員警。另苗栗及竹南等分局都因查獲毒品、詐欺案件等獲得鍾東錦頒發獎金表揚，期許全體員警再接再厲，為民服務。

苗栗縣65歲以上人口已超過18％，已屬老齡化縣市，苗栗縣長鍾東錦在競選時就對縣內高齡長者照護工作提出政見，並在當選後逐一兌現政見，因此，對於各社區長輩照護工作，尤其是失智長輩走失等情況發生時，員警在獲報後應以主動積極態度協助尋回安全送返家門，縣警局長莊勝雄也要求全體基層官警加強長輩服務工作。

為了表示鼓勵基層官警重視服務長輩，26日鍾東錦在縣警局頒獎表揚各所績優員警中，就有多達9名員警因協助失智等長輩回家，鍾東錦特別感謝為長輩服務的員警，主動積極協助長輩們返家，防止憾事發生，讓苗栗縣成為友善長者的縣市。

鍾東錦並頒發獎金鼓勵苗栗警分局偵查隊、竹南警分局偵查隊、中港海口所及新港所等單位，分別破獲毒品案及網路詐欺案，期勉員警繼續積極查緝毒品、打擊詐騙等案，尤其是目前正值暑假期間，縣警局正積極執行青春專案，預防青少年涉入毒品詐欺車手等犯罪，提供苗栗縣青年學子良好的成長空間。