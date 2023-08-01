嘉義縣消防局奮起湖分隊人員搶救揹負蔡女上救護車送醫。（嘉義縣消防局提供／廖素慧嘉縣傳真）

8名遊客相揪今天到嘉義縣阿里山鄉曾文溪 溯溪，傳出在山美大橋下有2女1男被湍急的溪流沖走，漂流到500公尺外的淺灘，被消防人員搶救上岸，其中蔡女頭部撞傷，被揹負上救護車送醫後暫無大礙；警消表示，颱風過後加上山區常有午後陣雨，溪水湍急，山區活動要格外小心。

嘉義縣消防局今天上午10時52分獲報，山美大橋下有遊客落水、受傷，奮起湖分隊人車趕往現場，蔡女頭部撞到，意識清楚，經急救處置後，將她從溪谷岸邊攙扶起來，並揹她上救護車送醫。

據警方了解，來自台中的3男、5女今天上午穿救生衣到曾文溪溯溪，2名女子不慎遭湍急溪水沖走，1名男團員也下水救援，3人被沖流到500公尺外淺灘區，蔡女頭部撞傷，無大礙。

嘉義縣警察局竹崎分局表示，山美派出所員警上午看見一行人救生衣準備溯溪時，提醒他們杜蘇芮颱風剛走，加上山區常有午後雷陣雨，曾文溪水勢湍急，溯溪要特別小心。

竹崎分局表示，7月間曾文溪也有3名遊客因溪水暴漲受困獲救，山美大橋下曾文溪岸邊沒有豎立禁止玩水或溯溪的告示牌，因而警方常常提醒民眾溪水湍急，山區活動要特別謹慎。