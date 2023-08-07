為推廣台灣觀光，交通部觀光局阿里山國家風景區管理處2007年舉辦「神木下婚禮」，成為海內外新人辦婚禮、渡蜜月及拍婚紗首選。「神木下婚禮」今年邁入第17年，累計見證278對新人步上紅毯。

阿里山管理處表示，邁入第17年的神木下婚禮承襲鄒族部落婚禮體驗、香林神木證婚兩大特色儀式，今年10月的婚禮活動上，15對新人將著中式旗袍於百年神木下證婚，並入住海拔最高國際連鎖酒店阿里山英迪格酒店。此外，只要10月神木下婚禮期間入住大直英迪格酒店、阿里山英迪格酒店，即可獲得阿里山婚禮小物乙份。

交通部觀光局林信任副局長表示，此次「神木下婚禮」成功於金城門觀光影片榮獲金星獎，也讓阿里山浪漫品牌在國際間大放異彩。「神木下婚禮」活動報名網站https://bao-ming.com/alishanwedding，或至阿里山國家風景區管理處官網http://www.ali-nsa.net/。