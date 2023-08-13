土地公同意延後娶親，12日這對「新人」在廟方人員與迎娶隊伍依循傳統古禮下完婚，現場還有120個膨風餅、紅圓吃免驚，讓土地公婆風光成親。（何炳樺提供／吳建輝彰化傳真）

溪湖鎮長何炳樺表示，時常受鄉親邀請出席新人的結婚典禮，但這一場盛大且隆重的婚禮相當特別，大家陪著土地公到埔心鄉梧鳳村迎娶福德夫人，許多鄉親也一同前來沾沾喜氣，場面相當熱鬧。（何炳樺提供／吳建輝彰化傳真）

3年前同里的澤民宮神祇降乩稱土地公要娶妻，當時信眾半信半疑擲筊請示，果真如此。（何炳樺提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣溪湖鎮中山里福德宮土地公終於脫單啦，3年前同里的澤民宮神祇降乩稱土地公要娶妻，當時信眾半信半疑擲筊請示，果真如此，不過因新冠肺炎疫情影響，土地公同意延後娶親，12日這對「新人」在廟方人員與迎娶隊伍依循傳統古禮下完婚，現場還有120個膨風餅、紅圓吃免驚，讓土地公婆風光成親。

土地公娶親遵古禮進行，日前廟方請福德宮神尊到佛具店見證土地婆開光點眼，婚禮前夕「新郎」金身還重新整理盛裝打扮一番，12日迎親當天8音吹和抬8人大轎到隔壁鄉鎮埔心迎娶土地婆，娶親隊伍又浩浩蕩蕩回到中山里福德宮，並重開宮門請土地公夫婦安座，場面熱鬧。

福德宮管理委員會主任委員楊榮哲表示，當時信眾得知土地公要娶妻，都為祂感到高興，更期待土地公夫婦能庇佑地方，讓在地年輕夫婦能適齡生育，順勢提高中山里的生育率，大家有錢出錢、有力出力，就像整個村莊的喜事一樣，熱鬧非凡。

溪湖鎮長何炳樺表示，時常受鄉親邀請出席新人的結婚典禮，但這一場盛大且隆重的婚禮相當特別，這對新人就是福德宮主祀的福德正神與即將入火安座的福德夫人。大家陪著土地公到埔心鄉梧鳳村迎娶福德夫人，許多鄉親也一同前來沾沾喜氣，場面相當熱鬧。相信未來在土地公婆的加持下，能持續庇佑鄉親，使地方會更加平安幸福。