張立東（左起）、哈林、彭小刀、卜學亮、周予天。（好看娛樂提供）

庹宗康（右）、KID。（好看娛樂提供）

《嗨！營業中2》本周播出新人當家篇，合夥人宣佈由新人曾沛慈、鹿希派、婁峻碩、李玉璽承擔廚房、甜點和外場服務，眾人討救兵找來KID當小幫手，督導庹宗康和臨時工張立東一起接待即將上門的客人。

曾沛慈在廚房裡內心覺得慌，對李玉璽說：「我不習慣沒有浩哥（姚元浩）的廚房！」李玉璽在旁深感認同，但也只能努力趕進度準備餐飲。鹿希派也發出長嘆，一個人在空蕩蕩的甜點部中格外孤單。

用餐時間一到，姚元浩跟莎莎乘坐高級轎車現身，立即開心大喊：「我們休息了！」張立東看不慣兩人態度囂張，隨即上前糾正說：「你們的車堵住餐廳觀賞步道了！」莎莎隨即反將一軍，要張立東去把車停好。

接著浩浩蕩蕩來了四位全副武裝，騎車前來的哈林小隊，四人由哈林哥帶隊，一到餐廳門口聽到今天是新人當家，很不給面子的扭頭要走，跟卜學亮、彭小刀、周予天說：「撤！撤！撤！」

督導庹宗康連忙上前留住貴賓，好說歹說讓貴賓們入席。哈林臉上出現經典奇葩臉說：「你知道嗎？我是甜點達人！手下我會留情，但是嘴下我不會留情的！」讓新人夥伴們感受到今天真的是震撼教育、壓力巨大。

姚元浩跟莎莎當客人體驗服務品質和餐點，小幫手KID一開始就被打槍，姚元浩糾正說：「你應該要菜單先來，才上菜吧！」莎莎也說：「這個擺盤好醜。」

慘的是上餐順序還出問題，卜學亮提出抗議說：「我們這桌先來的！為什麼是隔壁桌菜先上？」因餐點遲遲未上桌，彭小刀跟著開砲表示憤怒說：「最後來的那一桌已經在吃飯了！」下一秒KID 立刻把餐點火速送上桌，緩解一觸即發的火爆氣氛。

好不容易餐點陸續上桌，哈林小隊成員卜學亮吃完發出評論說：「就是很普通啦！跟自助餐差不多。」在一旁的哈林哥當場噗哧笑出來。