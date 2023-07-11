女星Melody（殷悅）上周無預警宣布離婚，坦言與老公吳育奇因性格及思想理念有落差，協議後決定和平結束17年婚姻關係。Melody近日則登上實境節目《嗨！營業中》擔任小幫手，不過她卻無預警低頭偷哭，原因曝光讓全場來賓都傻眼，觀眾看了則直呼可愛。

《嗨！營業中》今（11日）曝光預告，找來Melody擔任小幫手，被問敢採草嗎？她則說：「我對蜜蜂有過敏」，而在玻璃屋中做菜時，Melody驚呼：「我這輩子大概沒有剝過這麼多蝦」，作菜到一半還喊：「我肩膀突然間很痛」，讓一旁的姚元浩笑問：「妳平常的工作到底多輕鬆？」

Melody還被發現低頭偷哭，求饒喊：「好累喔！又好熱喔！」讓全場傻眼，趕緊催她：「趕快去休息啦」，Melody被節目稱是「誤入叢林的小幫手」，預告曝光，網友紛紛討論：「Melody的公主病真的讓人討厭不起來」、「她真的好好笑喔，很熱很累委屈 偷哭」、「非常可愛的美樂蒂公主，她一定是父母用雙手小心呵護長大的」、「時尚媽咪小幫手來了！好有笑果，好可愛唷！」

44歲Melody當年和吳育奇交往3個月就閃婚，2016年出書《Melody的小迷糊闖江湖》分享婚姻生活時，透露角色轉換不適應外，還稱「婚姻和戀愛不一樣」，她也點出原因可能與老公年長她15歲、個性較理性有關，如今兩人結束17年婚姻，他們之後則會以陪伴家人為共同目標。