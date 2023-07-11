資深藝人楊繡惠個性爽朗、談話風格犀利，是綜藝節目爭相邀請的嘉賓，她在鏡頭前是個性大剌剌、不計形象的大姐頭，但私下其實心思細膩、相當孝順，楊繡惠昨（10日）深夜突在臉書吐心聲，17字內心話讓網友看哭。

豪爽的楊繡惠昨深夜突在臉書發文：「我只想每天帶爸媽享受生活 新計劃遊樂」，孝順的她心思全在家人身上，17字心聲讓網友看哭，紛紛留言：「很棒的女兒」、「繍惠美女好孝順 真的孝順不能等」、「百善孝為先、爸爸媽媽有秀（繡）惠這樣的女兒一定感覺到幸福欣慰」。

楊繡惠臉書全文。（圖／楊繡惠臉書）

58歲楊繡惠出道多年，早期是歌仔戲演員，近年在戲劇、綜藝都有亮眼表現，以爽朗個性、犀利談話風格，讓她擁高人氣，加上保養得宜，擁有纖細身材和前凸後翹的S曲線，也讓她成為演藝圈著名的美魔女代表。

不過楊繡惠感情交白卷，單身多年的她，過去開玩笑曬出與白雲摟腰照，外界都炸鍋以為兩人在一起，雙方事後強調是開玩笑，楊繡惠還搞笑曬出「分手照」，至於兩人到底有沒有發展的可能，楊繡惠則強調，她和白雲真的只是哥兒們般的朋友。