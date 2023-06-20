「戲曲王子」李文勳近日在臉書黑特劇場遭到多篇匿名文爆料，指控他過去多次以指導為由，約學生到家中留宿，並在半夜對學生脫褲撫摸及吸吮性器官。由於李文勳月底將參與唐美雲歌仔戲團《臥龍：永遠的彼日》演出，不少觀眾揚言不換角就退票，唐美雲歌仔戲團20日晚間回應表示：「已經與編導及製作團隊展開積極討論。」亦即即將換角。

唐美雲歌仔戲團在聲明中表示，「劇團長期合作的演員遭指控涉及性侵男學生一事，不論是否屬實，首先我們必須強調，這些指控與劇團的演出無關，是屬於演員個人範疇。因此，本事件無關於劇團演出的提問，請恕不予回應。」強調劇團始終秉持著保護學生、推廣戲曲的原則，從無動搖，也不曾妥協，因此對於這起事件深感遺憾。「我們尊重司法機構的公正與專業，還原真相。」

至於年度大戲中更換角色的問題，劇團已經與編導及製作團隊展開積極討論。「在這個重要的議題上，劇團明白大眾對於戲曲表演的要求與期待，我們會以最負責任的態度，謹慎且認真地審酌各方的意見，並及時向大家通報後續的進展和決定。」

唐美雲歌仔劇團回應全文：

親愛的觀眾朋友們

感謝長期以來對劇團的支持與愛護，我們非常重視每一位觀眾的意見與感受，並願意以最誠摯的態度回應大家所關切的事件。

近期，劇團長期合作的演員遭指控涉及性侵男學生一事，不論是否屬實，首先我們必須強調，這些指控與劇團的演出無關，是屬於演員個人範疇。因此，本事件無關於劇團演出的提問，請恕不予回應。

劇團始終秉持著保護學生、推廣戲曲的原則，從無動搖，也不曾妥協，因此對於這起事件深感遺憾。我們尊重司法機構的公正與專業，還原真相。

至於年度大戲中更換角色的問題，我們已經與編導及製作團隊展開積極討論。在這個重要的議題上，劇團明白大眾對於戲曲表演的要求與期待，我們會以最負責任的態度，謹慎且認真地審酌各方的意見，並及時向大家通報後續的進展和決定。

最後，再次感謝觀眾朋友們對劇團的鼓勵和關注，未來我們會繼續努力推廣傳統藝術，持續推出優良的作品。

最後感謝大眾的理解和包容，劇團都有聽到您們的心聲，請靜候最新消息。

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