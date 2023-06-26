李聖傑親自教學戴愛玲打網球。（華納音樂提供）

李聖傑親自教學戴愛玲打網球。（華納音樂提供）

戴愛玲與李聖傑雙雙將於7月及9月舉辦個人演唱會，隨著演出時間逼近，李聖傑日前邀戴愛玲打網球練肺活力，首次嘗試網球的戴愛玲克服「怕球」心魔，特地穿上一身網球裝迎戰，當天人生的第一顆發球也在眾人見證下順利擊出迎來好彩頭，為她增添不少信心。而繼馬來西亞場次後，9月17日將在新加坡開唱的李聖傑，也以「學長」之姿祝福戴愛玲演出圓滿順利。

戴愛玲將於7月15日在北流舉辦《故事的故事》演唱會，越隨著時間靠近繃緊神經，她近期積極練唱、練團，且每天早上跑步讓肺活力維持一定水準。平時打網球練身的李聖傑，日前趁好天氣邀請戴愛玲嘗試打網球，戴愛玲表示剛收到邀請時，其實內心經過一番掙扎：「我真的很怕球，不管是籃球、羽毛球；我小時候有被球砸到的陰影。」她開玩笑說：「以前玩躲避球的時候，男生都會故意砸自己喜歡的漂亮女同學，那個人就是我！」直呼有球類運動的心魔，最後在李聖傑及同事的說服下欣然接受挑戰。

為了打網球，戴愛玲特地準備完整裝備，包括網球裝、網球鞋，看起來頗具架勢，不過一開始就遭李聖傑虧道：「一看鞋子就知道沒下過場！」抵達球場後，李聖傑耐心地從網球拍如何握拍、如何移動開始，手把手的將訣竅教給戴愛玲！深藏不露的李聖傑不但曾任臺北市網球協會理事長，更從17歲開始打網球、發片之前曾是網球教練，說到打網球的訣竅，李聖傑幽默笑說：「打網球最重要的是核心，是要靠『腰』不是靠手。」

隨著一步步的教學，戴愛玲逐漸解開心防，更順利將人生第一次的發球順利擊出，讓一旁同事們直呼是好彩頭！當天的烈日，也讓戴愛玲在順利擊出球後表示：「老師，可以下課了嗎？」一副想「逃課」的模樣逗樂現場工作人員，李聖傑則笑說：「學會網球之後你一句歌詞可以唱23秒，之後可以越唱越長。」

2人今年都有巡演計畫，戴愛玲表示：「目前先把北流的演出準備好，這次歌單一定會讓歌迷們滿意；我也嘗試了很多過去沒有在演出上呈現的東西，包括整個節目的安排、演出的規模，對我來說都是前所未有，希望大家能一起來見證。」李聖傑則提到9月將在新加坡舉辦《一人一首李聖傑》巡迴演唱會，5月底首站在馬來西亞圓滿落幕，李聖傑分享道：「這次在新加坡一樣毫不保留，除了新歌，也會將大家都熟悉的經典歌都唱給大家聽。」