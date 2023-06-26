台中市刑大在桃園國際機場緝獲3名人口販運犯罪集團成員，移送法辦。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

中市警1年破人蛇招募39案 籲求職者慎防淪為「豬仔」

社會新鮮人謀職及學生暑假出國打工要小心，台中市警局今天表示，疫情解封，「跨國豬仔」案件攀升，中市近1年共查獲人蛇詐騙集團39案、逮捕85人，犯嫌在網路社群，以「高薪」、「輕鬆」及「免經驗」等廣告徵才，誘騙求職者出國工作，出境後則強迫從事詐騙，被害人不從則拘禁、凌虐，並向台灣家屬勒索贖金，不得不慎。

台中市警局刑大表示，統合轄區15個分局及相關單位共組「斬蛇行動」專案小組，自去年6月中旬至今近1年，共查獲跨國人蛇犯罪組織在台的招募詐騙集團共39案、85人，因仍有黨羽及被害人遠在國外，警方持續向上擴大清查。

台中警方分析，人口販運被害人俗稱「豬仔」，年齡以21至30歲最多、31至40歲次之；被騙出境地點多為柬埔寨、泰國及菲律賓等國，最近傳有被騙到喬治亞、亞美尼亞、亞賽拜然等高加索等地區零星案件。

人蛇詐團鎖定部分民眾追求輕鬆、高薪及出國遊玩打工「賺比較多」等心態，在臉書、IG等社群交友軟體等宣傳推播，宣稱是「荷官」、「程式設計」、「博弈公司」、「遊戲新創公司」等合法企業，主打「免經驗」、「會打字就可以」、「高薪」、「酒店服務」、「招待旅遊」、「遊戲客服」等名目徵才。

詐團誘騙被害人出境後，就沒收手機或護照，強迫從事詐騙工作，如果不從，就拘禁、凌虐等方式控制，並向在台灣的家屬勒索贖金。

台中市警局呼籲，人蛇詐團慣用的關鍵字包括「高薪輕鬆賺錢」、「免經驗」、「包吃包住」、「免機票」、「不要求外語能力」等，呼籲，求職民眾對來路不明的工作訊息要多方求證，確認僱用公司、工作所在地區及性質等，維護自身權益。