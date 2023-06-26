李浩瑋即將發片。（形上娛樂提供）

創作歌手李浩瑋即將發片，首波主打歌〈真心話〉上線成績優異，這首歌是他在疫情爆發前夕的創作，原本只是寫好在IG上彈唱分享，沒想到卻成為粉絲口耳相傳的愛歌，因此在2年後的現在推出該曲錄音室版本。提到創作緣起，是有次和朋友在家玩樂器，「JAM到一半時，腦海突然浮現了一段旋律，又出現一句『我想聽到你的真心話』，當下就趕緊找紙筆，跟著心中的節奏、和弦進行到底，不到半小時就完成了這首歌」。

李浩瑋也透露〈真心話〉幕後小故事，「有點心疼的那種」；他說家裡有隻叫「豆醬」的小黑狗，某天早晨他帶豆醬散步後就趕出門工作，「萬萬沒想到當天的錄音工作嚴重Delay，比我預期回家的時間晚了大概3個小時」。

他當時收工就趕緊衝回家，沒想到一打開家門就聞到怪怪的味道，只看到「豆醬」坐在客廳很委屈地看著他，當下李浩瑋才發現，牠應該是等浩瑋等到忍不住了，大小便失禁在他房間門口，「我當下真的感到很抱歉，於是我隔天為了補償牠，就去買了豆醬最愛的零食給他吃」，跟寵物間的溫馨小故事，讓這首歌彷彿更好聽、也更有味道了。