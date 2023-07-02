演員Mia日前控訴2006年拍攝短片期間，在飯店服用安眠藥物時遭到黃健瑋「趁機性交」，黃健瑋透過經紀人駁斥並委託律師聲明相關內容非事實，絕無違法行為。Mia 昨再發文詳述事發經過強調「真的不想就這樣算了」，更指一名黃健瑋的同學稱「他（黃）絕對知道你吃了藥，你不是第一個。」歡迎黃健瑋提告，「讓我們在法院正面對決！」黃健瑋2日也發聲明再次澄清：「我從末對Mia女士做出違背意願或趁機性交等達反法律的行為。」表示絕對全力配合司法機關的調查，讓事件真相大白。

黃健瑋發出聲明稿。（經紀人提供）

黃健瑋表示，對於男女平權以及身體自主權的尊重，他始終抱持著支持的態度。在這次的Metoo運動中，很遺憾的，他也捲入相關事件，但秉持著不浪費社會資源的原則，這段時間，他努力讓自己回歸專業工作，做好自己身為戲劇工作者的本分。「然近日因為Mia女士再次在社群媒體發文並要求我正面回應，為維護自己的清白及保護我的家庭，我不得不再次澄清：我從末對Mia女士做出違背意願或趁機性交等達反法律的行為。」

黃健瑋說，「如果Mia女士認為自己是遭受侵犯的被害者，我尊重您尋求司法途徑提出告訴的權利，我絕對全力配合司法機關的調查，讓事件真相大白，而不是透由社群媒體或是網路的方式各自表述，一再造成社會資源的浪費。」他也再一次對因為這個事件受到影響的親友及工作夥伴致歉，更感謝願意相信他的人們。

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