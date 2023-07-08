「716公平正義」遊行將登場，而活動訴求之一是「居住正義」，綠營也強力批評主辦者黃國昌違法使用土地，但綠委陳明文卻反遭爆料用3000萬買地卻跟農會貸款1億元，引發網友嘲諷。媒體人黃揚明今(8日)也加碼爆料，陳明文自證是農委會「百億基金輔導戶」，但《公職人員利益衝突迴避法》規範公職人員及關係人不得與受監督之機關團體有補助等行為，陳明文就是「現行犯」，在野黨趕快去告。

黃揚明今在政論節目《週末大爆卦》指出，《公職人員利益衝突迴避法》規範公職人員及關係人不得與受監督之機關團體有補助等行為；立委的關係人範圍很大包括助理、太太、兒子都算。

而陳明文7日出席行政院農委會在民雄鄉「新中天畜牧場」辦豬瘟拔針及百億基金輔導成果會時，公開表示「我也是養豬戶，也是百億基金輔導戶，養4000隻」。

黃揚明表示，陳明文在經濟委員會，農委會就是他的監督對象，但陳明文的家族開辦養豬場，還向農委會申請補助，就是「現行犯，在野黨的立委該告發趕快去告發」，這已經明顯違反公職人員利益衝突迴避法的相關規定。

他也痛批陳明文晚節不保，本來沒人知道他養豬，但卻自己大喇喇地講說領政府百億基金補助，簡直荒謬、荒唐，民進黨的公職人員怎麼能這麼囂張，覺得自己沒問題。

黃揚明也在臉書發文補充，我國《公職人員利益衝突迴避法》規範，「公職人員或其關係人，不得與公職人員服務或受其監督之機關團體為補助、買賣、租賃、承攬或其他具有對價之交易行為」。而陳明文在第10屆立法院第1、2、5、6、7會期都在立法院經濟委員會，直接監督農委會預算。

黃揚明說，上屆立法院，時代力量立委高潞以用曾因助理申請經濟部補助，而被時力黨中央開除黨籍。這類立委未利益衝突迴避的案件，其實層出不窮，「只是像陳明文這樣公開承認的，我還是第一次看到。」