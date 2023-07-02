男星黃健瑋擁有豐富的表演經歷，在劇集《人選之人—造浪者》中飾演第一男主角，劇情中幫著下屬向上稟告職場性騷案件；Me Too運動在台灣興起後，有人在好友圈爆料曾被黃健瑋趁機性交，貼文流傳到ptt，黃健瑋表示絕無違法情事，年輕時有很多交往對象，黃健瑋老婆蔡亘晏力挺認同老公年輕時情史豐富但不會做出違法的事，後來當事人Mia公開發文指控，黃健瑋也二度發表聲明願意配合司法機關調查證清白，不料又有一位匿名爆料人稱黃健瑋多年前藉機強吻。

網紅「細菌先生」2日在粉絲專頁曬出聊天截圖，一名網友向他表示：「大約可能2008年或是2009年去mono找朋友，坐在吧台，黃先生就坐在我隔壁，跟我搭話，沒多久就借酒裝瘋親我，想到就覺得噁心，自此之後不看他演的戲，所以他被爆出來，我絕對相信，因為對第一次見面坐隔壁都可以趁機親人，趁機性交一定也是。」對此細菌先生喊話如果有其他受害者不方便出面可以私訊他，他會協助發聲。

網紅細菌先生曬出一位疑似受害者的爆料。（圖／細菌先生facebook，經授權使用）

黃健瑋在2日表示針對Mia的指控回應，自己從未違背對方意願性交，並尊重對方尋求司法途徑提出告訴，他絕對全力配合司法機關的調查，讓事件真相大白，而不是透過社群各自表述，同時也對親友及同事致歉。

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