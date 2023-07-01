42歲男星黃健瑋近年以《人選之人-造浪者》、《茶金》而有著高人氣，最近他遭指控趁機性交，他找律師發聲明，指出爆料內容非屬實。當事人Mia（1）日晚再發文表示，過去一周因為部分酸民讓她一度精神耗弱，但她明白自己必須更堅強，更表示「現在的我，真的不想就這樣算了。」

Mia指控，黃健瑋是在2006拍攝短片《贖金》期間，趁她有服用史蒂諾斯後，「對她趁機性交」。當天劇組在台東過夜，她回房間休息時，黃健瑋來敲她房門，問她要不要一起去唱歌，她表示自己很累，吃完藥就要睡覺，之後她便關門休息，但醒過來時是隔天清晨，卻發現身上什麼都沒穿。她表示「第一個想到的人是黃健瑋，以及服用史蒂諾斯可能產生的夢遊症狀。而且當時在拍戲的過程中，黃健瑋常會有意無意地觸碰我。」

Mia表示「我找到空檔詢問黃健瑋昨晚是不是來過我房間」，他說是，問他怎麼進來的，他說是我開門，問他有沒有發生關係，他說有，還說「你怎麼都不叫？其他女生都叫得很大聲」。

現在她很清楚這叫做「趁機性交」，很清楚真正喝醉的男生幾乎不可能有性行為，可當時的她，腦中一片空白，不確定這是什麼狀況，也不敢讓劇組的人知道，不敢告訴家人，更不敢讓剛開始交往的女朋友知道。一直說服自己：就是不小心打了一炮。

Mia堅強張說「現在，我說出來了，也面對了。黃健瑋，該你了。」Mia要黃健瑋正面回應，「請黃先生不要閃躲、不要語焉不詳、不要逃避媒體。戲裡的陳家競是有擔當的人，戲外的你又是什麼？如果我說的有任何一點不是事實，請你們夫妻提出告訴，讓我們在法院正面對決！」

黃健瑋律師聲明。（圖／經紀人提供）

早前，黃健瑋第一時間透過經紀人駁斥，強調：「年輕時確實有過很多交往對象，但對於報導中近廿年前曾經來往的敘述，並非事實，本人絕無違法之情事。針對不實指控我們將委由律師進行後續的法律動作。對近日諸多事件感到難過與遺憾，也對所牽連的單位與朋友們感到非常抱歉。」

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