三立《全明星辯論會》本周特別邀請黃國倫擔任飛行評審，難得現身節目的他被辯手嗆爆，質疑除了創作〈我願意〉，對社會還有其他貢獻嗎？還說他也是躺平族、只會啃老婆，靠老婆才能在鳥巢開演唱會，侯昌明更說黃國倫遲遲沒有小孩，是否精子有問題，直接惹怒黃國倫，讓他大喊要將侯昌明給直接給淘汰。

在顧問及老師的提點下，每位辯手實力大躍進，尤其言論尺度相當開放的百靈果凱莉，談到基於懺悔與愧疚，是否在對方結婚後，還要不要給錢這個題目時，幽默說出「愧疚就像是菜花，割也割不掉」，淺顯易懂的金句，讓全場記憶深刻，也獲得評審的讚賞。

本周將產生首位淘汰選手，也是淘汰賽制的開始，輸的一隊要淘汰一名隊員，結果出乎意外，淘汰了最讓人意想不到的人選。上集表現優異的辯手吳怡霈挺不住高壓的賽制，當場讓她淚崩在舞台，直喊：「情緒很複雜，腦袋打結！」自責自己上場的表現。