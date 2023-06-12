楊繡惠昨（11日）在臉書自爆，剛跑通告時被人欺負，她雖然沒有指名道姓，但看出對方是女藝人，網友當起鍵盤柯南，翻出18年前小S和蔡康永主持的《康熙來了》片段，把矛頭指向同場來賓寇乃馨，對此，寇乃馨隨即發聲駁斥，楊繡惠也幫忙澄清，同時，寇乃馨老公黃國倫跳出來護妻，還扯出與楊繡惠交情不錯的白雲。

寇乃馨被網友點名在節目公然欺負楊繡惠，寇乃馨第一時間就發聲駁斥：「這18年來，我們在節目，或活動上相遇，都很愉快啊！」也強調楊繡惠才是前輩，「我非常尊重她的才華」，寇乃馨說她多次上《康熙》都很緊張、怕表現不好，「印象中我們都還青春幼齒，都緊張得不得了，別說誰能欺負誰了，光是顧節目上效果，別表現太遜都冒冷汗了啊…。」

楊繡惠事後幫忙澄清，強調寇乃馨對她很好、很有禮貌，希望網友別亂猜。同時，寇乃馨老公黃國倫也跳出來護妻，他在臉書發文：「澄清了，我就說絕不是我老婆啦」，接著話鋒一轉，「白雲，為什麼要欺負她？」並在留言處貼相關報導，寇乃馨也現身留言：「感謝繡惠姐還我清白，真的不是我！」