港姐出身的黃心穎和許志安2019年爆發不倫戀，被酸是「最強小三」，形象、演藝事業全毀，她還因此消失在螢光幕前，不過黃心穎近期則轉換跑道改當歌手，推出新歌，而她也終結神隱，罕見上電台接受專訪、宣傳新歌，並提到當年「安心事件」被譙翻的心路歷程。

黃心穎撕下小三標籤，改當歌手重新出發，她近日則上電台接受專訪、宣傳新歌《沙包》，這是黃心穎自爆發不倫風波後，首次公開露面，她也有感而發說，曾有人邀約拍戲或綜藝，但她其實很迷惘，直到接觸音樂後，發現是很好的情緒宣洩出口，除了作詞作曲兩首新歌《Crown Me》、《沙包》外，她也寫了好幾首歌，會繼續以音樂人的身分發展。

自爆發「安心事件」後，黃心穎成為人人喊打的小三，她曾非常介意別人的評論，「再難聽的說話我都聽過，現在的我平靜很多」，她也藉由學佛，放下不少執著，黃心穎笑說：「別人如何對我，是我的因果」，現在她只希望做好自己，態度相當豁達。

黃心穎坦言，自己有一段時間不敢接觸人，直到領養一隻狗，藉由照顧毛孩子、接觸其他飼主，才讓她逐漸打開心房，加上不忍心看到爸爸再擔心自己，黃心穎才積極重新出發。訪問最後，主持人問她有沒有想說的，黃心穎則謙虛說：「謝謝你邀請我來分享，很多事情不是必然」。