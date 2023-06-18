金曲歌王許富凱18日推出新單曲〈伊的身邊已經有別人2023〉，這首新歌具有不同意義，耳尖樂迷一聽就會覺得旋律相當熟悉。原來是許富凱決定再度把這首2017年曾推出的作品進化蛻變，特別邀來金曲樂團血肉果汁機跨界合唱成全新物種，許富凱這麼形容：「歌曲主要精神都在，但多了血肉進來，整首歌曲更撕心裂肺。」血肉果汁機則推薦：「原版就很好聽了，新版有了血肉味的粗殘，帶給大家是另一種過癮！」

關於這首歌合作緣分來自於2023年初許富凱首度站上台北市跨年晚會舞台，當時攜手血肉果汁機首次跨界合作，雙方把台語歌曲做了全新升級，富凱把道地抒情唱得糾結，融合血肉果汁機的金屬搖滾樂風，強烈嘶吼的舞台威力，當場炸翻了現場樂迷、與電視機前的觀眾；今年4月的高雄大港開唱音樂祭，富凱再次無預警出現在血肉果汁機的舞台合體，震撼了現場所有聽團仔的耳朵。樂迷盛讚這是「雙金神仙組合」！

2組藝人的音樂帶來深深感動，不僅僅只是那兩個限定夜晚，粉絲們不斷上網留言催生成功，2組歌手在反覆開會、討論製作後，終於進入錄音室把這首合作歌曲完成錄音推出正式版本。新歌由血肉果汁機操刀製作，對於許富凱唱功給予高度肯定：「真的超會唱，這次錄音都是one take就ok。GIGO錄的部分比較少，也沒唱得這麼快，錄完音大家聊天分享演出經驗的時間還比錄音長。」

許富凱與血肉果汁機惺惺相惜，演出相當合拍：「2023台北跨年首次跟血肉合作，有了那次的經驗，後續的錄音更容易上手。血肉的團員們都非常有愛，錄音時我們很自由且天馬行空發揮，非常喜歡跟血肉的合作。」更稱讚「血肉在舞台上非常有自己音樂態度及吸引力，私下每位團員都很溫暖且很能聊天，完全沒有距離感，所以跟他們合作非常舒服，他們一直在自己的音樂耕耘，堅持是非常不容易的事，我很佩服」。

許富凱目前正在籌備新專輯，是否有機會挑戰重金屬的撕裂嗓音？他保守回應：「偶爾可以挑戰一下，但需要有專業的訓練才能不影響喉嚨。」這次MV突破框架不走真人入鏡，以浮世繪風格的插畫創作來呈現，由春沐國際導演林士鈞操刀，不僅曾製作過血肉果汁機多支MV，更有許多作品獲得國際影展動畫獎項肯定。許富凱相當滿意作品：「實在是太喜歡了，跟我以往的MV 完全是不同的呈現。我很喜歡二次元，這次的畫風又是我很喜歡的浮世繪風格，所以愛上加愛，但辛苦導演了，動畫MV要花很多的時間，很謝謝他。」