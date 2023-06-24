44歲導演游智煒2005年以《生命狂想曲》榮獲第42屆金馬獎最佳短片，近期卻遭指控涉嫌性騷、性侵逾20人，游智煒22日為此發文致歉。豈料，《植劇場》34歲女星林子熙24日凌晨發文加入控訴，自己8年前被私訊邀拍MV，接著被要求在Motel穿情趣內衣拍攝，她拒絕竟反被罵：「給機會還不懂得珍惜。」

林子熙回憶7、8年前，當時剛拍過幾個廣告、MV，後來收到游姓攝影師兼導演的私訊，對方說執導一個MV，由外國攝影師朋友來拍。她記得一開始劇本沒怎樣，但是後來被問尺度，接著被要求穿情趣內衣，以及去Motel拍，「我就說我沒辦法喔，他還把我罵一頓，說我新人，給我機會還不懂得珍惜。」她表示自己忘記當下有沒有跟對方說對不起了。最後，林子熙表示：「可能很渺小，可能很細微，但我聽到、看到好多破碎的靈魂，希望這分享能給他們一點點支撐。」

事實上，林子熙從《植劇場》發跡，先後在《荼蘼》、《積木之家》、《夢裡的一千道牆》，以及後來公視電視劇《噬罪者》都有亮眼表現，她和演員男友歐陽倫都是台北藝術大學的學生，從大學時期開始交往，愛情長跑10多年，於2020年結婚。

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