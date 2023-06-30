開發金控表示，於今年3月董事會決議通過將凱基投信調整為開發金控全資持股子公司，後續並取得主管機關核准，而開發金控內部更成立專案團隊，確保股權移轉過程順暢完善，並更有效發揮集團綜效。日前已取得主管機關核准，透過股權移轉方式，凱基投信從7月1日起成為第一層子公司。

開發金控總經理龐德明表示，本次調整是為因應開發金控五年策略計劃，凱基投信將成為開發金控未來成長的關鍵引擎之一，並協助集團邁向亞洲領先的金融企業。

凱基投信長期專注拓展資產管理規模，並善盡投資績效管理，截至今年5月底，凱基投信公募基金規模已近新台幣1,900億元，在過去五年內成長逾25倍，同業排名也躍升至第八名，並曾獲2021年「中華民國證券暨期貨金彝獎」傑出資產管理獎等多項榮耀肯定。未來凱基投信將貫徹開發金控集團ABCDE策略，及「以客戶為中心」的企業價值，聚焦完備產品線與深化客戶體驗，並針對投資人需求，打造多元解決方案。