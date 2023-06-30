張國煒表示，將近3年的時間星宇航空基礎建設全部一次完成，去年4月起陸續解封，客運量直線上升，營業額每個月速度成長很快，但因為初期投資很大，面臨較高成本，很多機隊也還沒到位，目前只有原本預估的一半，離規模經濟還有一段路要走，未來3年會陸續補足，不過，新機的加入還需要用五階段的認證，還需要花費很多的人力跟時間。

因為成本投入很高，成立到現在沒有賺到什麼錢而且賠很多，不過，在航空業算是奇葩，面臨海嘯還能度過，連波音跟空巴兩大製造廠對星宇還能存活都認為不容易。但現在人員訓練還是要加強，星宇航空不如國內其他兩大航空公司，資源及能力好很多，現在一直在解決教育訓練等人力問題。

張國煒預期今年應該會有一些小獲利，雖然獲利規模應該比不上華航、長榮航，但超前原先第5年損益兩平目標。

今天股東會會中補選1席董事，張國煒大學同學董俊毅再度扮演好哥們角色，以能率創新代表人當選。