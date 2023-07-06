根據路透社彙整的數據，這家全球最大的記憶體晶片、智慧手機以及電視機製造業者的營業利益，在4到6月期間，可能大降至僅5550億韓元，約4.27億美元。

若預估準確的話，上季將是三星自2008年第4季以來獲利最差的一季。約15年前，適逢全球金融海嘯發生，當時三星電子合併營損在7,400億韓元左右。反觀去年第2季時，三星的營利高達14.1兆韓元。

路透社指出，三星財報難看的罪魁禍首，就是記憶體晶片價格續跌，還有庫存跌價損失翻倍所致。讓以往最賺錢的晶片事業群，上季可能背上大幅虧損3到4兆韓元的汙名。

根據TrendForce（集邦科技）統計，廣泛使用在智慧手機、個人電腦以及伺服器的DRAM，平均售價在第2季持續下修，跌幅約在13%至18%。理由是，晶片買家不再採購新品，並想先消化庫存。

不過，產業分析師認為，由於三星電子與其它同業已在減少供應量，價格跌幅也較前幾季縮小，可望將在第3季附近觸底。不過，要看到出現實質復甦的現象，可能要等到2024年。

不過，分析師指出，在目前景氣混沌不清的現在，三星電子還是鴨子滑水，努力增加人工智慧AI相關的晶片市占率，像是高頻寬記憶體（HBM）以及晶圓代工等項目。

路透社指出，三星行動業務第2季的營利可能是3.3兆韓元。在大力減少行銷成本之下，正好可以補足智慧手機銷售量較第1季小幅減少的缺口。今年首季，三星曾推出新的旗艦機種。

已經決定要在7月26日，讓最新可折疊智慧手機亮相的三星，推出時程要比以往早幾周。市場臆測，是要趁蘋果發布下一代iPhone之前，有多一點時間獲取高檔手機市占率。