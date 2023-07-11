韓國46歲女星玄英（賢榮）最近捲入詐騙案，她被發現與詐騙首腦是好友，對方前後不法所得高達400億韓元（約新台幣10億元），導致有不少受害者紛紛找到她「要她還錢」；不過，玄英出面表示自己也是受害者，目前已損失新台幣800萬元左右，更強調已經報警，請警方趕快抓到人還她清白。

曾演出《童顏美女》等人氣電視劇的女星玄英，在2012年嫁給高富帥男友後，淡出螢光幕前，並轉戰電商領域，年收上億元，可謂家庭、事業兩得意；據韓媒報導，玄英卻被指控是詐騙首腦共犯，原來她有一位好友竟是詐騙首腦，在網路社團上吸金400億韓元（約新台幣10億元），結果人間蒸發。

而玄英也變成受害者們的目標，紛紛上門找她，問不到詐騙首腦的行蹤就要她還錢，只因為她們是好友。但玄英表示自己相當無辜，因為好友說服自己投資5億韓元（約新台幣1300萬元），謊稱每月利息達7%，她每月可以拿到3500萬韓元（約新台幣90萬元）；前5個月玄英都有收到錢，但隨著對方失聯，她的3.25億韓元（約新台幣800萬元）也拿不回來。

對此，玄英也透露自己已經到警局報案，希望警方能把詐騙首腦找出來，還她這個受害人清白。玄英在2012年嫁給高富帥圈外男友後，淡出螢光幕前，目前除了經營電商，也是首爾綜合藝術專門學校MC藝術學部和服裝模特藝術學部兼任教授。