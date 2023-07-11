致新6月營收7.02億元，月減少0.63%、年增加3.34%；累計上半年營收為38.6億元、年減少21.5%，但仍為歷史第三高。

受到全球消費性電子持續逆風影響，先前第一季底到第二季儘管有PC業者稱有急單，但急單都還是去化庫存為主，就產業狀況來說，今年重點還是在庫存。致新認為，下半年營運有機會相較上半年好，但幅度應該有限，但就2024年來說，一定會比今年好。

致新主要產品線為NB，出貨面板客戶包含友達(2409)、群創(3491)，以及大陸的京東方。在升息、通貨膨脹以及疫後所得重新分配等壓力下，目前消費市場仍沒有看到疫情後的明顯回溫，今年研調機構普遍認為NB出貨會相較去年衰退約1成，至於明年，若當初疫情時購機的換機潮啟動，則將有利於致新營運動能

此外，儘管終端需求不振，但晶圓代工價格並未調降，致新主要下單台積電(2330)、聯電(2303)，目前台灣兩家代工廠並無對致新降價計畫，就算有幅度也不大，且假設致新對客戶降價，客戶也不會增加更多下單，現階段整體回溫狀況和幅度還是主要要看終端市場表現。