長榮(2603)6月合併營收221.31億元，月減3.43％，年減63.32％，累計上半年合併營收為1342.11億元，年減61.19％。6月出口貨量與平均運價與上月相當，整體而言，營收趨勢仍視廠商庫存去化情形、烏俄戰爭與全球通膨情勢以及運價走勢而定。隨時序漸漸步入旺季，預期開學季與後續節日需求的貨載可望逐步增加，長榮對海運後市仍維持審慎樂觀。

陽明(2609)6月合併營收為124.25億元，月增7.31％，年減67.9％，累計上半年合併營收為720億元，年減66.69％。美西碼頭勞資談判因代理勞動部長介入調停，繼調薪達成初步共識後，後續需取得雙方批准；然而，加拿大西岸碼頭因勞資協商破局而展開罷工，對未來港口作業埋下變數。

萬海(2615)6月合併營收81.67億元，年減67.72％，累計上半年營收500.28億元，年減67.85％。萬海表示，海運市場需求緩步回溫，貨量較上個月略有增加，也因應旺季到來，積極檢視航線布局來滿足客戶需求，且燃油價格已回落，燃油成本降低、對公司獲利將有助益。

台船(2208)打造萬海2艘新船「WAN HAI 332永春輪」及「WAN HAI 333晴春輪」昨日舉行命名典禮，交船後萬海將安排投入亞洲區間航線，強化航線網路。

2艘貨輪是萬海向台船購入建造中3,000TEU系列貨櫃輪的第2艘及第3艘，該系列船舶全長209.8公尺，寬32.8公尺，最大吃水11.2公尺，設計船速可達20.2節。船舶採用低阻線形、高效能螺槳、全平衡扭曲緣舵、非對稱舵球等設計，有助於航行中減少阻力，並配置節能主機，提前符合EEDI(Energy Efficiency Design Index) phase III最高標準。