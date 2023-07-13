業者指出，中國大陸經濟重啟後，汽車市場需求復甦不如汽車廠原先預期，大陸官方規定7月1日起，禁止生產、進口、銷售不符合國六排放標准6B階段的汽車，致使大陸汽車經銷商近幾月積極去化燃油車庫存，減少對燃油車零件供應鏈下單量，不過新能源車零件需求持續增溫。

時碩6月合併營收3.45億元，月增1.87％、年減15.05％；上半年合併營收營收21.61億元，年減10.6％。時碩表示，時碩汽車組件事業6月呈現月增、年增，主因是汽車安全氣囊引爆發生器不論是燃油汽車或電動車等新能源車都有需求，但燃油汽車引擎及變速箱等傳動零件需求下滑。航太零件6月營收呈現比5月持平，但比去年同期成長。

工業應用是時碩去年營收及獲利創歷史新高的最大功臣，今年買氣不足。時碩表示，時碩油氣探勘用的工業儀表持續成長，半導體產業需求趨緩，自行車客戶還在去化庫存，使得工業應用事業出現月減、年減。