雲林縣北港鎮台汽車站閒置20餘年，雲林縣政府原本與國有財產署合作計畫開發為「北港轉運站」，但去年5月生變，國產署決定自行招商，經過1年多尚無進展，地方要求加速開發，13日縣府工務處表示今年1月國產署進行土地招租結果流標，縣府3月行文國產署希望恢復合作案，至今沒有下文，將持續與國產署溝通。

位於北港鎮華南路上的台汽車站1997年停止營運，雲林縣政府為加以活化，與土地所有單位國產署合作，規畫以民間參與興建、營運管理的BOT方式興建「北港轉運站」。2019年縣府自籌財源辦理「北港轉運站BOT可行性評估計畫」，將台汽車站規畫為「雲西京站」，1樓作為轉運站，2至6樓為商場。

縣工務處長汪令堯表示，縣府2年多來與國產署溝通順利，但國產署無預警於去年5月行文縣府，表示轉運站計畫並不符合商業區的經濟開發效益，因此將自行招商，讓縣府長久以來的規畫胎死腹中，地方民眾也相當不解，明明已經完成規畫隨時可以招標，卻突然喊停，恐將影響地方整體發展。

汪令堯說，北港鎮朝天宮是國內重要宗教觀光勝地，每年有5、6百萬人次香客造訪，設立轉運站能便利全台民眾到北港觀光，且目前雲林城際轉運集中在雲中與雲東地區，雲西轉運功能相對不足，原本雲西規畫有北港、麥寮2處轉運站，面對北港轉運站計畫受阻，目前只能先行規畫麥寮轉運站。

汪令堯指出，國產署今年1月上網招租台汽車站土地，結果流標，將進行第2次招租。設置北港轉運站可有效活絡雲西公共交通網絡，縣府不會輕言放棄，將持續與國產署溝通協調，希望國產署能體恤民意、重視民情，配合縣府原先合作計畫內容，促進北港地區產業發展。