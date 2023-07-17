海外市場對新能源汽車需求強勁，帶動南韓上半年汽車出口金額較去年同期激增逾4成，創下歷史新高。

韓聯社引述南韓產業通商資源部17日發布的數據報導，今年上半年汽車出口金額成長46.6%達357億美元，一舉刷新2014年的252億美元紀錄。其中新能源車出口成長幅度驚人，較去年同期暴增70.4%至124億美元。

南韓今年上半年新能源車出口達38.5萬輛，約佔整體汽車出口的4分之1，其中電動車（EV）出口達18.2萬輛，佔比最高（47.4%），其次依序為混合動力汽車（42.6%）、插電式油電混合動力車（10%）與燃料電池車（0.06%）。

報導中指出，南韓汽車產量在上半年成長23.5%達219.8萬輛，為2019年新冠疫情爆發前以來、時隔4年重回200萬輛以上大關，主要得益於汽車晶片等零件的供應恢復正常。

南韓汽車出口形勢喜人，6月出口金額年增58.3%達62.29億美元，為連續4個月超過60億美元。從出口地區來看，北美金額最高，為30.95億美元，其次為歐盟的10.18億美元。

南韓產業通商資源部樂觀看待汽車產業前景，預估包括汽車與零件在內，出口總額有望達800億美元。