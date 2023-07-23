好不容易熬完上半年，南韓不少上班族竟然已經準備想跳槽！南韓近日一項調查結果顯示，高達近7成的上班族準備在下半年跳槽，主要考量的原因就是希望藉此拿到更高薪資。

韓聯社引述南韓就業門戶網站JOB KOREA近日發布的調查結果報導，受訪的496名上班族當中，有68.3%回答準備下半年跳槽。

至於想跳槽的原因，以「提高薪資」最多，比率達49.9%，其次依序為「企業願景不好」（27.4%）、「不滿公司福利制度」（26.3%）、「無法累積更多經驗」（21.5%）及「有想做的事」（12.7%）。

近半的人跳槽都是希望能夠薪水往上跳，而JOB KOREA的調查顯示，受訪的南韓上班族希望跳槽後的年薪，能比前一年高出940萬韓元（約新台幣22.5萬元）。在追求高薪之際，南韓上班族顯然也期望「夢想」能夠早早實現。高達57.8%的受訪者表示，希望從準備到跳槽成功的預期目標時間，只需要1到3個月。

其實南韓最低工資委員會19日才敲定，把2024年度最低時薪，從今年的9620韓元（約新台幣230元）調高2.5%，達每小時9860韓元（約新台幣236元）。月薪將從今年的201萬580萬韓元（約新台幣4.1萬元）增加至206萬740韓元（約新台幣4.9萬元）。但南韓民眾罵聲一片，因為薪資漲幅顯然跟不上通膨上升幅度。