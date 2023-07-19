美國二等兵金恩（Travis T. King）在參觀兩韓邊境板門店「和平村」時，「蓄意且未經許可」地跨界進入北韓，而此處有著獨特淺藍色建築，以及叛逃、高壓和謀殺的歷史。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在華府表示，2021年入伍的二等兵金恩於南韓時間18日在兩韓邊界的共同警備區域參加導覽時，「蓄意且未經許可」地跨界進入北韓，據信已遭北韓拘留。

以下是路透社有關這個地點的背景整理：

● 1950年爆發的韓戰由美國為首的「聯合國」軍對抗「中國—北韓」軍，並於3年後在板門店簽署停戰協定，而非和平條約。

● 雙方沿著北緯38度線建立「軍事分界線」（Military Demarcation Line, MDL），此線從一岸延伸至另一岸，將朝鮮半島分割成南北兩半，且沿線兩側都布滿尖利鐵絲網、重型武器與坦克陷阱。

● 南北方再沿軍事分界線各退2公里，建立「非軍事區」（Demilitarized Zone, DMZ），總長約250公里。非軍事區距離南韓首都首爾60公里，距離北韓首都平壤210公里。

● 板門店即在非軍事區內，正式名稱是「共同警備區域」（Joint Security Area, JSA），是一個東西長800公尺、南北寬400公尺的區域，多年來一直是戲劇性外交與軍事事件的中心。

最惡名昭彰的事件發生在1976年，多名北韓士兵持斧頭發動攻擊，殺死兩名為了取得更清晰視野而砍伐一顆白楊樹的美國軍人；2017年的另一場事件，則看到一名北韓士兵試圖脫北投誠時，被同袍無情當槍靶子打，但他最後仍跨境南韓並存活下來。

● 板門店有著獨特的淺藍色建築。兩韓在軍事分界線兩側設有各自的聯絡辦事處與會議廳。

● 韓戰過後，已知至少有6名美國軍人叛逃至北韓，主要是在1950與1960年代，上一次是發生在1982年。而這6名越界進入北韓的美軍士兵中，有5人是跨越非軍事區。

● 根據1953年的停戰協定，聯合國盟軍指揮部（U.N. Command）與北韓軍方可各派最多35名軍人至共同警備區域，且每人裝備只能有一把手槍或非自動步槍。但隨著關係惡化，各方派出的士兵與武器數量也增加。

● 在板門店，軍事分界線兩側的南北韓士兵是面對面守衛。儘管距離很近，但溝通通常很困難。局勢緊繃時，電話熱線往往沒人接，逼得美國或南韓官員嘗試用吼的往北韓方向傳達訊息。

● 兩韓2018年舉行完峰會後，南北韓自共同警備區域撤回武器，並將軍人人數減至原本的35人。

● 停戰至今超過60年，廣大的非軍事區大多為無人之境，野生生物在這裡不受干擾地繁衍生長。非軍事區另一部分，則是令人不安的軍事設施與觀光景點綜合體。

● 南韓估計北韓在非軍事區設有約160個崗哨，南韓60個。

● 根據設於日內瓦的民間組織「地雷與集束彈藥監測組織」（Landmine and Cluster Munitions Monitor）數據，過去數十年來，非軍事區也布滿了地雷，光南方這部分就有多達97萬枚。

● 多年來，南北韓都會在非軍事區上空朝對方領土播放宣傳廣播。這類廣播行動在2018年達成軍事協議後結束。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1120719