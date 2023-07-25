北韓官方媒體「朝中社」報導，俄羅斯國防部長紹伊古(Sergey Shoygu)與代表團將於本周訪問北韓，參與北韓的「勝利日70週年」慶典。這裡的勝利日，是1953 年7 月 27 日的韓戰停戰協定生效日，北韓自稱勝利。

半島電視台(Aljazeera)報導，中國共產黨政治局委員李鴻忠，也將率領北京代表團出席在朝鮮首都平壤舉行的活動。

韓半島戰爭始於1950年6月25日，北韓在中共和蘇聯的支持下，無預警的入侵38度以南的韓國，名義是「統一半島」，在最危急的時候，韓國的勢力只剩下釜山一角。隨後在聯合國第84號決議，以美國為首的聯合國部隊出兵，於仁川登陸，收復了大多數的韓國。

聯合國部隊一度越過38線逼近鴨綠江，但是中共動員百萬部隊以志願軍名義為北韓助戰，隨後幾年，聯合國部隊與中共志願軍在38線附近拉扯，直到1953年7月27日停戰協定生效。

今年是停火協議成效的70 週年，半永久的導致韓半島分裂，數百萬家庭被兩韓之間的所謂非軍事區 (DMZ) 分開。

自平壤在 2020 年因新冠肺炎大流行後，嚴格關閉邊界以來，對外交流相當稀少，因此今年莫斯科和北京，將成為第一批到訪北韓，參加勝利日慶祝活動的外國團體。

大陸周一聲稱，他們有嚴格遵守聯合國對北韓的製裁，這是對七國集團、歐盟和其他國家，敦促北京應阻止平壤利用大陸水域，規避制裁措施所做出的回應。

人們對於大陸與北韓的秘密接觸知之甚少，但一般相信，北京長期以來一直致力於防止金氏政權垮台。6 月份，中國大陸對北韓的出口貨品數量，比前一年增加了8倍。

與此同時，美國指責北韓向俄羅斯提供軍事援助，總部位於荷蘭，親烏克蘭的莫斯科時報(The MoscowTimes)也是這樣報導，標題是「紹伊古首次訪問北韓，將討論軍事合作」，不過內文沒有進一步說明。平壤和莫斯科也都否認這一說法。

北韓一向將烏克蘭戰爭歸咎於華盛頓，堅稱西方的霸權政策，才是迫使俄羅斯採取軍事行動的原因，他們只是保護自己的安全利益。