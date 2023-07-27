啦啦隊女孩近年成為職棒場上的熱門話題，尤其在WBC更一度躍上國際版面，明年即將投入中華職棒，成為第6隊的「台鋼雄鷹」，預計將進行啦啦隊「WING STARS」選拔，還祭出年薪至少50萬元的條件，消息曝光後引起網友熱議。

「台鋼雄鷹」公開宣布將進行啦啦隊「WING STARS」選拔的消息，符合「會唱歌、會跳舞、熱愛表演」3大條件，即可報名參加海選，選拔也分成「初選評比」、「新秀複賽」、「𝗪𝗜𝗡𝗚 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗦專屬培訓」、「正式決選」共四大階段，正式入選成為「WING STARS」後，不僅保底年薪至少50萬，還能遠赴海外進行培訓。

對此，有網友在PTT以「啦啦隊保底年薪50萬？」為題發文，詢問上述條件是否會吸引許多人報名?對此，許多人紛紛留言回應：「檳榔西施搞不好都比較多」、「啦啦隊只是曝光機會，要看後續商業邀約」、「一個月要保底幾場」、「夏天熱到流湯、冬天又超冷，整場也休息沒多久」、「職棒主場一年才60場， 60場又要跟其他人平分，有跳到30場已經是頂」、「啦啦隊收入說不定還不到總收入一半」，透露出薪水過低的窘境。

不過也有人相當看好啦啦隊未來發展，「紅了以後有節目上可以主持，就可以不用回去跳了」、「啦啦隊就是C咖藝人，進啦啦隊等於半隻腳跨 入演藝圈，對某些人來說這才是價值」、「這是固定的薪水，還有其他收入，而且球季只有半年」。