男星NONO（陳宣裕）遭網紅小紅老師、Amber先後出面指控性騷擾，及馮語婷替受害者發聲，揭他私下狼行造成逾30位受害者，小紅老師也在6月30日按鈴控告他涉嫌性侵、性侵未遂、強制猥褻、性騷擾、性侵未成年少女等罪。今（2）日台北地檢署指揮婦幼隊發動搜索約談，豈料NONO最終以50萬元交保；對此，小紅老師在IG透露無法接受，更怒吐10字痛批NONO惡劣態度。

小紅老師6月30日到台北地檢署按鈴控告他涉嫌性侵、性侵未遂、強制猥褻、性騷擾、性侵未成年少女等罪，北檢在7月分「他案」偵辦，終於在今日北檢指揮婦幼隊向陳宣裕發動搜索約談，下午也被移送北檢複訊；在檢察官複訊1個多小時後，雖認為陳宣裕涉嫌重大，但無羈押必要，依妨礙性自主等罪諭令50萬元交保。

小紅老師在IG限時動態表達不滿。（圖／摘自小紅老師IG）

針對NONO得以50萬元交保，吹哨人小紅老師直接在IG限動表達不滿，坦言自己無法接受，且怒斥NONO至今「堅持不道歉、堅持不承認」，相當傻眼。據悉，NONO移送北檢時，被問及「有無性侵？」他則低頭沉默沒有回應。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》提醒您：未經審判證明有罪確定前，應推定其為無罪。