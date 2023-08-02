資深男星NONO（陳宣裕）因被網紅「小紅老師」指控性騷至少25位女性，宣布暫停演藝工作，神隱41天今（2日）以被告身分移送北檢，現場秩序混亂。與朱海君關係要好的蕭淑慎老公梁軒安，透露私下有傳訊關心朱海君，對方有回覆。

梁軒安過去和NONO、朱海君一起錄製節目，私下成為好友，眼見NONO爆發性騷風波，梁軒安有傳訊息關心朱海君，根據《三立新聞網》報導，梁軒安不願公開朱海君的訊息全文，僅透露她「很shock（震驚）。」

對於先前傳出的NONO、朱海君離婚消息，女方經紀人強調沒有此事，謝謝關心，盼望外界勿打擾朱海君。梁軒安表示如果他是NONO，第一步會主動離婚、財產全給女方，後續再看狀況安排。

小紅老師不滿NONO事發至今不承認也未道歉，6月30日到台北地檢署提告，今檢方指揮婦幼隊搜索NONO住處並查扣3C用品、傳喚NONO說明，NONO下午1時10分被移送北檢複訊。面對大陣仗的媒體，戴著口罩的NONO神情凝重，不回應任何問題，也不理會民眾痛罵他「人渣」，不過現場擠滿媒體，有攝影記者被擠倒，NONO數度寸步難行。檢察官訊後認為NONO涉嫌重大，但無羈押必要，諭知NONO交保50萬元。

藝人NONO（陳宣裕）今移送北檢，以50萬元交保。（劉宗龍攝）

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