金鐘主持人黃子佼6月被旅法網紅Zofia揭露10多年前對她強吻和拍裸照，事後他拍三段影片道歉，還開地圖砲抖出13名藝人醜聞。台北地檢署獲民眾告發，將黃子佼列為被告，今（4日）檢察官指揮台北市婦幼警察隊前往黃子佼住處及工作室搜索，並傳喚黃子佼到案，預計下午3時30分，會由助理駕車載往北檢複訊，《中時新聞網》帶您直擊現場最新畫面。
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