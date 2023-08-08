台北市某明星高中一名女職員控訴長期遭某男主任言語及肢體性騷擾，受害者也不只一人。台北市教育局8日表示，經學校性平會調查，確認職場性騷擾案成立，後續將召開教師成績考核會懲處，將對該男主任採記過以上、當學年度考績丙等懲處，不會晉級、亦無獎金。

教育局表示，該校6月8日接獲申訴後，當日即將陳師免兼總務主任，改為專任教師，申訴人與被申訴人辦公區域也在當日分離。

教育局表示，學校委託學校性平會調查及處理，經外聘調查小組訪談後做成調查報告，2案職場性騷擾皆分別成立，性平會8月2日召開會議決議，職場性騷擾成立，後續學校將依相關規定處理。

教育局表示，後續將召開教師成績考核會進行懲處，依市府各機關學校處理性騷擾案件注意事項規定記過以上，考核核予4條3款留支原薪，沒有晉級也沒有獎金。

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