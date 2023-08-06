朱海君。（陳俊吉攝）

朱海君。（陳俊吉攝）

NONO（陳宣裕）6月遭網紅「小紅老師」等30位女性指控性騷、性侵，2日現身北檢複訊，最終以50萬元交保。他結婚10年的妻子朱海君，事發至今都未對外發聲，仍照常出席商演活動，自6月29日現身企業晚宴，6日晚也在「石牌福星宮金曲之夜」開唱。她登場時，身為主持人的許效舜低聲向她說了「加油」。

朱海君身穿粉紅色芭比連身褲登場，身形比以往消瘦，她面對微笑的向現場鄉親打招呼，「現場來賓給我點掌聲，謝謝我的粉絲，謝謝」。接著演唱江蕙、鳳飛飛組曲。