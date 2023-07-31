NONO（陳宣裕）遭網紅「小紅老師」指控多次性侵、騷擾她及多名年輕女子，小紅老師6月30日到台北地檢署按鈴控告他涉嫌性侵、性侵未遂、強制猥褻、性騷擾、性侵未成年少女等罪，NONO目前只在臉書道歉、宣布停工反省，老婆朱海君行程則不受影響，將在本周日（8月6日）現身廟會登台開唱。

NONO身陷桃色風波，朱海君尚未對外公開發言，連帶遭網友出征，NONO和朱海君日前還傳出10年婚姻觸礁，但傳言遭經紀人駁斥，強調沒有離婚。雖然NONO至今神隱，朱海君行程則不受影響，本周日將出席石牌福星宮金曲之夜，在福星宮宣傳海報中，活動主持人是許效舜、澎恰恰，表演嘉賓有朱海君，以及柯有倫、龍千玉、沈文程、向蕙玲以及草屯囝仔。

這是朱海君自6月29日現身台中商演後，相隔37天再公開露面演出，到時勢必會成為外界焦點，而朱海君的臉書、IG自NONO爆發性騷事件後，都沒有更新，並關閉留言功能。

小紅老師上月底正式遞狀對NONO提告，她受訪表示，會走到這一步，就是因為NONO不道歉，受害者才會聯合起來打一場覺得不會贏的仗，要「送他去關」，對此，NONO、朱海君夫妻的經紀人回應：「那就交由司法調查。」

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