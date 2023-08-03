藝人NONO（陳宣裕）6月底遭網紅小紅老師與其餘多名女子提告涉嫌性騷擾、性侵等罪名，2日檢警到NONO家查扣多項物品，並將NONO帶回地檢署偵訊，當日以50萬元交保，經紀人回應也相當省話表示：「就交保」，而主持天后利菁翻出NONO過去的影視片段，發現情況有些雷同，忍不住吐槽「有點神預言」。

利菁今日在facebook分享電影《海角有個5店市》對白，其中一幕正好是NONO和混血藝人班傑，班傑因為感情問題被打，NONO詢問後班傑回應「女人玩多了，總是會出事」，下一秒NONO就嘲笑「哈哈，老天有眼，明察秋毫」，利菁看到後也感嘆「真是，戲如人生」。

NONO遭到指控後宣布「本人即刻起停止演藝工作，誠心深刻反省」，接著就沒有再出現在大眾視野，但仍有許多人跳出來指控，人數高達30人，NONO 2日進地檢署接受偵訊，據《三立新聞網》報導，NONO經紀人認為幫不上忙，所以不會陪他應訊，事後NONO經紀人帶裝有50萬元現金的紙袋現身辦手續，詢問NONO被交保後的心情，對方回應：「恩..就交保。」

而代表大多數女性發聲的小紅老師得知NONO交保後，難掩憤怒情緒：「我以為陳先生已經深思熟慮準備應答，但直到現在，我們依舊沒有得到任何公開道歉，陳先生也閉口不答堅持不承認。」

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